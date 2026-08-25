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Villen in Cascais, Portugal

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30 immobilienobjekte total found
Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 241 m²
Villa triplex 3 Schlafzimmer, neu, mit einer Gesamtfläche von 241 qm und einer Außenfläche v…
$1,38M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 264 m²
Die Brazil Residence ist ein einzigartiges Projekt, das die Raffinesse von Luxusimmobilien i…
$2,57M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Ausgezeichnete Villa im modernen Stil, mit einem Garten und Pool, in einem Wohngebiet von Vi…
$1,86M
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 282 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, eine Gesamtbaufläche von 282 qm, eine neue mit einem Garten, eine…
$2,39M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 261 m²
Haus mit 3 Schlafzimmern, einer Fläche von 213 Quadratmetern, 3 Etagen, mit einer Dachterras…
$2,33M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Eigentumswohnung   in der Nähe des Ozeans, Bahnhof, St. Julian & # 39; s Schule und der neue…
$3,01M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 416 m²
Modernes Dorf mit Garten und Pool in einem neuen Komplex in der exklusiven Gegend von Cobre.…
$1,63M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 5
Fläche 257 m²
Modern hell   ein Haus mit geräumigen Balkonen und einer Terrasse mit herrlichen Landschafte…
$2,57M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 124 m²
Zum Verkauf: elegantes 3-Zimmer-Haus mit 207 qm Wohnfläche, komplett renoviert mit hochwerti…
$1,60M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
Ein zweistöckiges modernes Haus mit riesigen Balkonen mit atemberaubendem   auf dem Meer und…
$1,63M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Villa mit 3 Schlafzimmern, 225 m ², komplett neu, mit 3 Parkplätzen, Terrasse mit einer Gesa…
$3,62M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 176 m²
Neue Villa Duplex mit 3 Schlafzimmern, mit einer Gesamtfläche von 176 qm, mit einem Garten u…
$2,10M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 275 m²
Neue Penha Longa Das Kondominium besteht aus 11 Villen, die jeweils mit einer Baufläche von …
$1,23M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 395 m²
Modernes Haus, geräumiges Wohnzimmer, 3 Luxuszimmer, voll ausgestattete Küche.Verlassen Sie …
$2,32M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 341 m²
Castelhana Residences ist ein neuer Komplex bestehend aus   von 6 Villen   Premium-Qualität …
$1,25M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 266 m²
Separate zweistöckige Villa im Bau, im modernen Stil, mit einem Garten und einem beheizten P…
$1,74M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 360 m²
Die Villa befindet sich in der Gegend des Resorts von Cascais, im Naturpark von Sintra Casca…
$2,16M
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Villa in Sao Domingos de Rana, Portugal
Villa
Sao Domingos de Rana, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
Eine separate Villa im Bau mit modernen Linien auf einem Grundstück von 317 m2 mit privatem …
$1,02M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 337 m²
Das Projekt auf dem Meer mit einem frontalen Blick ist eine luxuriöse Eigentumswohnung Villa…
$758 484
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Villa 6 zimmer in Cascais, Portugal
Villa 6 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
Brandneue 4 + 1 Schlafzimmervilla in Birre 5 Minuten vom Strand von Guincho und 8 Minuten vo…
$1,98M
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Villa 9 zimmer in Cascais, Portugal
Villa 9 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 9
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Schöne Villa restauriert und in ausgezeichnetem Zustand in einer Elite-Gegend in der wunders…
$1,58M
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Villa 6 zimmer in Cascais, Portugal
Villa 6 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 376 m²
Etagenzahl 2
Die Luxusvilla befindet sich im beliebten Bairro Rosario. Dieses helle, offene und gut gepla…
$1,15M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 275 m²
Diese renovierte Villa mit einer tollen Lage befindet sich im Zentrum von Estoril. Dies ist …
$2,77M
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Villa 5 zimmer in Cascais, Portugal
Villa 5 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 289 m²
Etagenzahl 2
Diese herrliche luxuriöse 4-Zimmer-Villa ist eine wahre Oase von Eleganz und Raffinesse.Dies…
$1,74M
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Villa 5 zimmer in Cascais, Portugal
Villa 5 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 288 m²
Etagenzahl 2
Diese herrliche luxuriöse 4-Zimmer-Villa ist eine wahre Oase von Eleganz und Raffinesse.Dies…
$1,84M
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Villa 5 zimmer in Cascais, Portugal
Villa 5 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 286 m²
Etagenzahl 2
Diese herrliche luxuriöse 4-Zimmer-Villa ist eine wahre Oase von Eleganz und Raffinesse.Dies…
$1,74M
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Villa 5 zimmer in Cascais, Portugal
Villa 5 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 302 m²
Etagenzahl 2
Diese herrliche luxuriöse 4-Zimmer-Villa ist eine wahre Oase von Eleganz und Raffinesse.Dies…
$1,89M
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Villa 5 zimmer in Cascais, Portugal
Villa 5 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 458 m²
Schöne Duplex-Wohnung mit 4 Schlafzimmern in einer Nachbarschaft, die Schönheit, Reichtum, r…
$2,88M
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Villa 5 zimmer in Cascais, Portugal
Villa 5 zimmer
Cascais, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 291 m²
Etagenzahl 2
Diese herrliche luxuriöse 4-Zimmer-Villa ist eine wahre Oase von Eleganz und Raffinesse.Dies…
$1,79M
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