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Villen in Lagoa e Carvoeiro, Portugal

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Carvoeiro
25
27 immobilienobjekte total found
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive, kleine Wohnanlage befindet sich in der beliebten Carvoeiro, zentralen Algar…
$498,185
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 224 m²
Diese Villa mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Carvoeiro befindet sich in einer fünfminüt…
$2,11M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
Diese exklusive, kleine Wohnanlage befindet sich in der beliebten Carvoeiro, zentralen Algar…
$550,934
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 297 m²
Ein Meisterwerk des modernen Luxus mit atemberaubenden BlickenVerwöhnen Sie im Inbegriff der…
$1,58M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Neue Villa mit 2 Schlafzimmern, Gesamtfläche von 109 qm, Parkplatz, Garten und Terrasse, im …
$451,405
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses 5-Sterne-Resort in der Algarve liegt in der Nähe der schönen Dörfer Carvoeiro und Fer…
$1,05M
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TekceTekce
Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 102 m²
Dieses schöne Anwesen befindet sich in der charmanten Strandseite von Carveiro, verfügt über…
$1,41M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
In zwei Minuten von den atemberaubenden Stränden von Carvoeiro, dieses exklusive private Eig…
$498,185
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Ausgezeichnete Gelegenheit in bester Lage. Villa im zeitgenössischen Stil mit Meerblick. Nur…
$1,90M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit in bester Lage. Sehr geräumige, einstöckige Villa mi…
$1,22M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 150 m²
Kürzlich renovierte einstöckige Villa, inmitten von Weinbergen, die Ihnen eine einzigartige …
$1,35M
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Villa in Lagoa, Portugal
Villa
Lagoa, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 398 m²
Sehr attraktives Landgut am Meer in der Nähe der Strände von Marinha und Albandeira. Mit ein…
$5,81M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Zeitgenössische Villa, die vor kurzem nach den höchsten Standards mit der neuesten Technolog…
$1,80M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 216 m²
Privilegierte Villa, mit Lage im Herzen von Carvoeiro. Nur wenige Gehminuten von den schöns…
$1,85M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, in einer ruhigen Gegend, nur wenige Gehminuten vom Zentrum von Ca…
$1,37M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 200 m²
Ausgezeichnete moderne Villa im zeitgenössischen Stil bestehend aus 3 Etagen, Keller, Erdges…
$2,39M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Freistehende einstöckige Villa im Umbau zwischen Lagoa und Carvoeiro mit guten Zugang zu den…
$1,90M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
Schöne Villa in Carvoeiro, nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum entfernt. Diese Immobilie …
$1,27M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern und 5820m2 Land, nur wenige Gehminuten vom Zentrum von der Ortscha…
$1,05M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 150 m²
Kürzlich renovierte einstöckige Villa, inmitten von Weinbergen, die Ihnen eine einzigartige …
$1,85M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 327 m²
Luxus-Villa moderner Architektur im Jahr 2022 in einer Wohngegend in Carvoeiro gebaut. Immo…
$2,75M
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Villa 5 zimmer in Carvoeiro, Portugal
Villa 5 zimmer
Carvoeiro, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 297 m²
$1,50M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Einstöckige Villa 5 Minuten vom Stadtzentrum von Carvoeiro und seinen Stränden entfernt, mit…
$1,58M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 327 m²
LUXUSVILLA MIT MEERBLICK! Luxuriöse, freistehende Villa mit 3 Schlafzimmern in einer ruhige…
$2,11M
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Villa in Lagoa, Portugal
Villa
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Tolle Quinta, in der Nähe der Pestana-Golfplätze und nur wenige Gehminuten von der Stadt Lag…
$1,37M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
TraditionelleVilla im Zentrum von Carvoeiro. Sie besteht aus nur einer Etage mit zusammengeh…
$845,315
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Ausgezeichnete zeitgenössische Villa im Bau befindlich, bestehend aus Keller, Erdgeschoss un…
Preis auf Anfrage
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Immobilienangaben in Lagoa e Carvoeiro, Portugal

mit Garten
mit Terrasse
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