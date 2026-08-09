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Villen in Olhao, Portugal

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Diese Villa mit 2 Schlafzimmern mit 9.000m2 landwirtschaftlichem Grundstück steht zum Verkau…
$1,47M
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Villa in Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Diese freistehende Villa, die authentische Algarve-Charakter mit modernen Upgrades verbindet…
$875,633
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Villa in Quelfes, Portugal
Villa
Quelfes, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Das neue 3-Zimmer-Haus befindet sich im nördlichen Teil von Olhán, einer der malerischsten S…
$404,565
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Villa in Olhao, Portugal
Villa
Olhao, Portugal
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Dieses Quinta-Herrenhaus in der Nähe von Fuseta liegt auf einem 40.000 m² großen Grundstück …
$1,90M
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Villa in Quelfes, Portugal
Villa
Quelfes, Portugal
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 260 m²
Etagenzahl 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
$892,740
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Immobilienangaben in Olhao, Portugal

mit Garten
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