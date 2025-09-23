  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Posen
  4. Wohnkomplex Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji

Wohnkomplex Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji

Posen, Polen
von
$106,891
MwSt.
;
3
ID: 32750
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.10.25

Standort

  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Großpolen
  • Stadt
    Posen

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour

Standort auf der Karte

Posen, Polen
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

