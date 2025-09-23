  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Warschau
  4. Wohnquartier Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke

Wohnquartier Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke

Warschau, Polen
von
$138,873
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33155
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Masowien
  • Stadt
    Warschau

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

START SALES - 2 zweistöckige Häuser, insgesamt 76 Quartale

#Białołęka, Warszawa

  • Bauende Etap 1 - III kwartał 2027
  • Meter viertel: 32 do 77 m2
  • Die Preise reichen von 440.000 Übeln bis 850.000 Übel.

Die Wohnanlage wird im nördlichen Teil des Stadtteils Belyaoleka gebaut, in der Nähe des Naturparks Pouszcza Slupetsk auf einer Seite und neben dem Geranski-Kanal auf der anderen Seite. Mit dem Auto zum Zentrum von Warschau erreichen Sie in 30 Minuten. Eine 15-minütige Autofahrt entfernt befindet sich der beliebte See Zegjinske - ein Ort für Outdoor-Aktivitäten: Bootsfahrt, Wasserfahrräder, sowie zum Entspannen mit Blick auf den See, zum Beispiel am Strand in Neporente.

📞

📩

@wiera_reality

Standort auf der Karte

Warschau, Polen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Warschau, Polen
von
$205,567
Wohngebäude Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Posen, Polen
von
$127,721
MwSt.
Wohnanlage Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Posen, Polen
von
$116,866
Wohnanlage Poznań Chwaliszewo Residential Complex — New Apartments in the Heart of the City
Posen, Polen
von
$123,611
MwSt.
Wohngebäude START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Warschau, Polen
von
$126,702
Sie sehen gerade
Wohnquartier Privlekatelnye kvartiry v Zelenoj Balolenke
Warschau, Polen
von
$138,873
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Wohngebäude Zhiloy kompleks v prestizhnom rayone goroda
Posen, Polen
von
$118,178
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Auf der Suche nach dem perfekten Ort zum Leben oder Investieren? Eine erstaunliche Gelegenheit erwartet Sie an der Kreuzung der Straßen Yanicki und Dombrowski im prestigeträchtigen Bezirk Posen-Jerzyce. Das Projekt entstand mit Sorge um den Komfort der Bewohner, bietet eine autarke Stadt in …
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Wohngebäude Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastow, Polen
von
$206,497
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Haus mit 20 2-stöckigen Wohnungen und 20 einstöckigen Wohnungen Zweistöckige Wohnungen mit den Maßen 112 m2-123 m2 + Gemüsegarten mit einer Fläche von 45 m2 bis 250 m2 20 Wohnungen in der Größe von 77 m2 - 87 m2 mit Balkon und Dachterrasse Geplanter Fertigstellungstermin: 2025-12-31 …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Wohngebäude New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Warschau, Polen
von
$205,567
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Neuinvestition in Slauewiec – Rynek Pierwotny Das gesamte Gut besteht aus drei modernen Gebäuden. Im Erdgeschoss befinden sich Wohnungen mit Gartenanlage. Die übrigen Wohnungen sind mit großzügigen Balkonen ausgestattet. Außerdem haben wir eine zweigeschossige Tiefgarage mit Kennzeichenlese…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Polen
Wohnungspreise in Polen im 2. Quartal 2025 – Analytics
23.09.2025
Wohnungspreise in Polen im 2. Quartal 2025 – Analytics
Warschau: Wohin gehen und was in 2 Tagen sehen
31.07.2025
Warschau: Wohin gehen und was in 2 Tagen sehen
„Die Preise sind weiterhin in Aufruhr.“ Wohin entwickelt sich der polnische Immobilienmarkt und wie lässt sich damit Geld verdienen?
09.04.2025
„Die Preise sind weiterhin in Aufruhr.“ Wohin entwickelt sich der polnische Immobilienmarkt und wie lässt sich damit Geld verdienen?
Kaufen Sie eine Wohnung in Polen für bis zu 100.000 €. Mission (un)möglich? Rezension
17.03.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in Polen für bis zu 100.000 €. Mission (un)möglich? Rezension
Grundsteuern in Polen
29.01.2025
Grundsteuern in Polen
In welchen Stadtteilen Warschaus ist es am teuersten, eine Wohnung zu kaufen? Aktuelle Statistik
10.07.2024
In welchen Stadtteilen Warschaus ist es am teuersten, eine Wohnung zu kaufen? Aktuelle Statistik
Günstiges Wohnen in Warschau: Reale Wohnungsoptionen ab €65.000
24.07.2025
Günstiges Wohnen in Warschau: Reale Wohnungsoptionen ab €65.000
Alle Veröffentlichungen anzeigen