Posen, Polen

Ein moderner Wohnkomplex in einem ruhigen und grünen Teil von Posen. Es wird im ersten Quartal 2024 in Betrieb genommen. Das Hotel liegt in der Gegend von ul. Selawy in der Gegend von Naramovice, in der Nähe des Naturschutzgebiets Zhuravinets in der Nähe des Flusses Varta. Das Zentrum von P…