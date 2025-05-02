  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje

Wohnquartier Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
Preis auf Anfrage
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 29706
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
📍 Izdavanje dvosoban stan – Preko Morače, Podgorica   ✨ Prostran i funkcionalan stan na odličnoj lokaciji!   Površina: 70 m² Struktura: Dnevna soba + kuhinja + trpezarija, dvije spavaće sobe, dvije terase Sprat: 2. sprat (zgrada bez lifta) Stan je komforan, pogodan za porodicu ili bračni par Lokacija: miran dio Preko Morače, u blizini svih važnih sadržaja   💶 Cijena: 800 € mjesečno

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$152,318
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$265,236
Wohnanlage with pool in Kumbor
Kumbor, Montenegro
von
$142,874
Wohnviertel Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469,444
Sie sehen gerade
Wohnquartier Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
von
$211,250
Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.  Datum završetka: februar 2025. Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase: - Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana - Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izol…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Alle anzeigen Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Wohnanlage New modern complex on the first line in Becici
Becici, Montenegro
von
$261,872
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 10
Fläche 69–116 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue moderne Wohnanlage in Becici - ein idealer Ort für diejenigen, die in der Nähe des Meeres leben möchten und einen schönen Blick auf das Meer genießen möchten. Die Entfernung zum Sandstrand beträgt nur 150 Meter.Der Komplex verfügt über 10 Etagen mit 8 Apartments pro Etage mit Meerblick …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0
378,695
Wohnung 2 zimmer
116.0
607,318
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$189,773
Na prodaju jednosoban stan površine 49 m² u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Central Point. Stan se nalazi na 6. spratu moderne zgrade i pruža prelijep pogled na bulevar.📍 Lokacija: Central Point, Podgorica📐 Površina: 49 m²🏢 Sprat: 6.🌆 Pogled: na bulevar🏗️ Tip objekta: moderna …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen