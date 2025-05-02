  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$140,833
ID: 28313
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju stan površine 48 m², smješten u zgradi Did Invest, na dobroj lokaciji, idealnoj za urbani i komforan način života.Iako kvadratura djeluje skromno, raspored prostorija je izvanredno organizovan, pa je svaki kvadrat pažljivo iskorišćen, što ovom stanu daje osjećaj prostranosti i lakoće svakodnevnog funkcionisanja. Stan se sastoji od dnevnog boravka sa trpezarijom i kuhinjom, spavaće sobe, kupatila i terase, te pruža savršen balans između praktičnosti i udobnosti.Dodatna pogodnost je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i dostupnost u svakom trenutku – prava rijetkost u urbanom jezgru.Lokacija omogućava brz pristup svim važnim sadržajima: marketima, školama, vrtićima, kafićima i javnom prevozu. Bilo da tražite stan za život ili investiciju – ovo je nepokretnos na koju se lako navikne.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$140,833
