  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze

Wohnquartier Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze

Podgorica, Montenegro
von
$380,048
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 29522
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
U ponudi je stan na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – zona Capital Plaze.Stan ima 77m² i odličnu strukturu: dvije sobe, veliki dnevni boravak, kupatilo i poseban toalet. Prostrana terasa sa zapadnom orijentacijom i stakleni otvori pružaju obilje prirodne svjetlosti i prijatan pogled.Ono što ovaj stan izdvaja je njegova svestranost – može biti idealan porodični dom, ali i praktičan poslovni prostor. Lokacija donosi prestiž i praktičnost: restorani, kafići, butici i poslovni centri su na samo nekoliko koraka.Pogodno i za stanovanje i za investiciju

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$211,250
Wohnviertel Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Wohnanlage v Dobrote
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Wohnanlage Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Montenegro
von
$453,912
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$166,653
Sie sehen gerade
Wohnquartier Na prodaju stan 77m² pored Capital Plaze
Podgorica, Montenegro
von
$380,048
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$146,701
Prodaje se jednosoban stan površine 49 m², smješten iza Central Pointa, na visokom prizemlju. Stan je kompletno namješten, spreman za useljenje i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa i svih važnih sadržaja. Pogodan je za stanovanje ili kao investicija za izdavan…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Wohnviertel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Wohnviertel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Wohnviertel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Wohnviertel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Wohnviertel Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$493
Izdaje se moderno opremljena garsonjera površine 37m², smještena na prvom spratu stambene zgrade u Adok naselju, Budva. Garsonjera je u potpunosti opremljena modernim namještajem i tehnikom, a nalazi se na 10 minuta hoda od Slovenske plaže i centra grada. Lokacija: U neposrednoj blizini se n…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$89,194
Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Ba…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen