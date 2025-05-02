  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28271
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Central Pointu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mejsecne kirije!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
