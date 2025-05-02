Wohnquartier Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Montenegro
von
$2,335
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28288
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se komforan dvoetažni stan površine 113m², smješten na četvrtom spratu manje stambene zgrade u mirnom i uređenom dijelu Momišića, u neposrednoj blizini klinike Ars Medica.Struktura stana:Donji nivo: prostrana dnevna soba sa izlazom na veliku terasu, izdvojena kuhinja sa sopstvenim balkonom, gostinjski toalet.Gornji nivo: tri spavaće sobe, veliko kupatilo, terasa i dodatni balkon.Stan je u potpunosti renoviran, neuseljavan, sa izvedenim instalacijama za split sistem grijanja i hlađenja. Odličnog je rasporeda, sa obiljem prirodne svjetlosti i savršeno funkcionalan za porodični život.Dodatne pogodnosti:Mogućnost kupovine dvije garaže, po cijeni od 16.999 EUR po garažiCijena stana: 1.990 EUR/m²Mirno i sigurno okruženje, idealno za porodiceBlizina svih važnih sadržaja – zdravstvenih ustanova, prodavnica, škola i javnog prevozaStan predstavlja odličnu priliku kako za porodično stanovanje, tako i za investiciju. Dokumentacija je uredna i odmah spreman za kupca.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
von
$134,418
Wohnviertel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$422,500
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$170,174
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$259,896
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Izdaje se garsonjera površine 31 m² sa zasebnom kuhinjom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, kod zgrade Palade, smjesten na drugom spratu. Mjesečna kirija iznosi 300 €
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja pod…
Wohnanlage Riviera
Budva, Montenegro
von
$485,915
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 15
Fläche 61–119 m²
2 Immobilienobjekte 2
Riviera Wohnanlage und Fünf-Sterne-Hotel — Luxus leben am Ufer der Adria.Riviera ist die Verkörperung von Premium-Lifestyle im Herzen der Budva Riviera. Eine einzigartige Lage direkt am Meer, zeitgenössische Architektur der „İki Design Group“ und sorgfältig gestaltete Details schaffen eine A…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
61.0
515,098
Wohnung 3 zimmer
119.0
1,01M
