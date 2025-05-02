  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Centar, Dvosoban stan, Izdavanje

Wohnquartier Centar, Dvosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
von
$822
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28149
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se dvosoban stan – Strogi centar grada   📍 Lokacija: strogi centar grada 🚗 Parking: obezbijeđen, pod rampom 🏠 Struktura: dvosoban stan 💶 Cijena: 700 € mjesečno   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, idealan za one koji žele udobnost života u centru. Parking mjesto pod rampom je uključeno u cijenu.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Exclusive residential complex by the sea with private boat berths in the Bay of Kotor
Muo, Montenegro
von
$303,775
Wohnanlage Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Canj, Montenegro
von
$188,548
Wohnanlage New residential building in Budva
Budva, Montenegro
von
$136,130
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
von
$234,722
Wohnviertel Apartments of different structures in Bijela - new construction
Bijela, Montenegro
von
$104,217
Sie sehen gerade
Wohnquartier Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
von
$822
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosoban stan u Bloku 6, na trećem spratu, kompletno namješten i odmah useljiv. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini tri osnovne škole, fakulteta, trim staze, marketa i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa je 450 €. Idealno za samce, parove ili stude…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 46m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se red…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Bar, Montenegro
von
$822
Izdaje se dvosoban stan u Baru, površine 60 m², smješten na drugom spratu zgrade. Stan ima prelijep pogled na Luku Bar i nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za udoban život tokom cijele godine ili sezonski boravak. Mjesečna cijena zakupa iznosi 700 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen