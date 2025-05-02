  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Wohnquartier Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Wohnquartier Stan 60 m² na Prodaju – Bar

Bar, Montenegro
von
$211,250
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28636
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Stanovi sa visokokvalitetnom završnom obradom u novoj zgradi u Baru.  Datum završetka: februar 2025. Ekskluzivni apartmani u novoizgrađenoj rezidenciji premium klase: - Panoramski pogled na more i planine iz svakog apartmana - Visokokvalitetna gradnja: debeli zidovi i savršena toplinska izolacija, potvrđeno od strane neovisnog građevinskog stručnjaka - Odlična ventilacija zahvaljujući dvostrukoj orijentaciji (pogled na planinu i more) - Samo 3 apartmana po spratu – osiguravajući mir i privatnost - Samo 5 minuta hoda do mora - Promišljeni rasporedi sa visokokvalitetnom završnom obradom "spremni za useljenje" Dostupno za prodaju: Komforan dvosoban stan (60,2 m²) Cijena: 180.000 € Ne propustite priliku da posjedujete premium nekretninu u jednom od najživopisnijih gradova u Crnoj Gori! Kontaktirajte nas za više informacija ili zakazivanje pregleda.

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$275,799
Wohnanlage New residential building in Budva
Budva, Montenegro
von
$136,130
Wohnanlage Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnanlage Astar Marina
Meljine, Montenegro
von
$299,691
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
von
$211,250
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Izdaje se jednosoban stan površine 49m² u Central Pointu, smješten u četvrtoj zgradi na četvrtom spratu stambene zgrade sa liftom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini s…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kir…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Alle anzeigen Wohnanlage The Dreams by Dukley
Wohnanlage The Dreams by Dukley
Tivat, Montenegro
von
$587,217
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 98–281 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue exklusive Wohnanlage - die Dreams von Dukley befindet sich in unmittelbarer Nähe von Porto Montenegro.Es umfasst drei Wohnungsblöcke und einen Dachpool. Jedes Gebäude verfügt über luxuriöse Apartments und geräumige Penthouses, die perfekt mit hochwertigen Möbeln, Armaturen und Armaturen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
98.0
1,29M
Wohnung 3 zimmer
281.0
4,11M
Gewerbefläche
164.0
3,31M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen