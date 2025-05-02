  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Wohnquartier Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$822
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28513
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se luksuzno namješten jednosoban komforan stan od 55m2.Stan je u potpunosti nov neuseljavan.Nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Izdaje se na duži vremenski period.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji kod Vezirovog mosta u Zagoriču.Obezbijedjeno parking mjesto ispred zgrade.Mogucnost zakupa garažnog mjesta!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$146,701
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Montenegro
von
$217,435
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$232,844
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$140,833
Prodaje se komforan dvosoban stan površine 73m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na mirnoj i atraktivnoj lokaciji u Cetinju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, ostava i terasa.Stan se nalazi na drugom spratu zgrade bez lifta.…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen