Wohnquartier Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$271,104
8
ID: 28299
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na izuzetnoj lokaciji, u samom centru grada, prodaje se prostran stan površine 75 m² u listu nepokretnosti (ukupno 89 m² stvarne površine), smješten u zgradi sa liftom.Stan se sastoji od:dvije velike spavaće sobe,prostranog dnevnog boravka sa trpezarijom,kupatila i dodatnog toaleta,hodnika i terase.Stan je djelimično renoviran i izuzetno funkcionalan, sa odličnim rasporedom prostorija. Zbog svoje lokacije i strukture, predstavlja savršen izbor kako za porodično stanovanje, tako i za kancelarijske ili druge poslovne namjene.Cijena: 231.000 €

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Tivat, Montenegro
von
$349,163
Wohnanlage Horizon — an exclusive neighborhood in Luštica Bay
Radovici, Montenegro
von
$494,647
Wohnanlage New luxury residential building in Budva
Budva, Montenegro
von
$265,857
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
von
$211,250
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred…
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Izdaje se jednosoban stan u Momisicima u sklopu kuce!Stan je okrecen i sredjen za useljenje!Posjeduje zaseban ulaz!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$587
Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
