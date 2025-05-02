  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Wohnquartier One-room apartments in Zabjelo

Wohnquartier One-room apartments in Zabjelo

, Montenegro
von
$352
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28768
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Two apartments for rent on the first floor, both area of 47 m2 , behind the Diagonala cafe in Zabjelo. The apartments are unfurnished, but there is a possibility to make a kitchen by agreement with potential tenants. They are suitable for living, as well as for offices.

Standort auf der Karte

, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Montenegro
von
$293,403
Wohnviertel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$193,646
Wohnviertel Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$516,389
Wohnanlage v Dobrote
Dobrota, Montenegro
von
$297,487
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$134,965
Sie sehen gerade
Wohnquartier One-room apartments in Zabjelo
, Montenegro
von
$352
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Tivat Park
Wohnanlage Tivat Park
Wohnanlage Tivat Park
Wohnanlage Tivat Park
Wohnanlage Tivat Park
Alle anzeigen Wohnanlage Tivat Park
Wohnanlage Tivat Park
Tivat, Montenegro
von
$117,796
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Fläche 41–124 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ein neuer Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im Zentrum von Tivat, 400 Meter von Porto Montenegro. Dies ist der perfekte Ort für diejenigen, die in der Stadt Tivat mit seiner Infrastruktur und kulturellen Leben leben möchten, während in einem ruhigen und grünen Bereich.Zu Fuß erreichen Si…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0 – 88.0
238,595 – 440,398
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 124.0
386,881 – 682,338
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Alle anzeigen Aparthotel Kolasin Valleys
Aparthotel Kolasin Valleys
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
von
$463,891
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 35–76 m²
5 Immobilienobjekte 5
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys – Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Montenegro Projektbeschreibung: Kolasin Valleys schlägt ein neues Kapitel in der Welt des Hotelgeschäfts und der Investitionen in der Bergregion von Montenegro auf. Dieses Ganzjahresprojekt umfasst…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0 – 72.0
323,917 – 595,983
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 76.0
522,128 – 539,392
Studio
35.0
214,771
Bauherr
Kolasin Valleys
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Wohnviertel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Wohnviertel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Wohnviertel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Wohnviertel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Wohnviertel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Montenegro
von
$880,208
Prodaje se nevjerovatan i jedinstven Penthouse u Kotoru sa panoramskim trajnim pogledom na more! Jedan od dva jedinstvena Penthausa sa svojim privatnim bazenom na krovu i jos mnogo pojedinosti koje daje ova projekat! Stan ukupne kvadrature 74m2 prodaje se potpuno namjesten kao na slikama! Po…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen