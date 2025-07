Wohnkomplex by the sea in Tivat

Wohnanlage am Meer in Tivat.

Ein moderner Wohnkomplex mit Meerblick und direktem Zugang zum Strand. Dies ist ein Elite-Angebot in einer der malerischsten Gegenden von Tivat. Stilvolle Architektur, atemberaubende Aussicht auf die Adria, High-End-Finishs und eine ausgezeichnete Lage machen dieses Projekt einzigartig in Bezug auf Preis-Leistung-Verhältnis.

Jede Wohnung in der Anlage bietet einen Meerblick, und seine günstige Lage bietet Zugang zu allen Infrastrukturen von Tivat — Restaurants, Strände, Geschäfte und die Promenade von Porto Montenegro. Der internationale Flughafen ist nur 5 Minuten mit dem Auto entfernt.

Vorteile des Komplexes:

• Lage am Meer in der Nähe eines Pinienwaldes

• Panoramablick auf das Meer von jeder Wohnung

• Schwimmbad, Sport- und Kinderspielplätze

• Freizeitbereich im Pinienwald

• Privater Conciergeservice

• Gebiet

• Direkter Strandzugang vom Komplex

• Gehdistanz nach Porto Montenegro und dem Flughafen

• Mietpotenzial mit einer Rückzahlungsdauer von bis zu 10 Jahren

• Moderne Layouts und schlüsselfertige Ausrüstung

• Professionelle Immobilienverwaltungsgesellschaft.

Ausrüstung:

• Naturstein für Fassaden und gemeinsame Flächen

• Panoramafenster

• Klimasysteme und Sanitäranlagen von Premium-Marken.