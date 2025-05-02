Wohnquartier Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
  Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$264,063
ID: 28304
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se trosoban stan površine 100 m² u starogradnji, u naselju Preko Morače. Stan se nalazi na drugom spratu u zgradi koja nema lift, odlikuje ga odlična struktura i funkcionalan raspored prostorija. Lokacija je izuzetno tražena, sa svim važnim sadržajima u blizini – škole, vrtići, marketi, parkovi i šetališta.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
