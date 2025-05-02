Wohnquartier Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Na prodaju – Kompletno namješten dvosoban stan sa parking mjestom i dvije terase, Tolosi.
Prodaje se prostran, kompletno opremljen dvosoban stan površine 61.05 m² na drugom spratu manje stambene zgrade (ukupno dva sprata) u mirnom dijelu Tološa.
Struktura i raspored:
Dvije prostrane spavaće sobe
Dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom
Dvije terase sa otvorenim pogledom (izlaz iz obje sobe i dnevne)
Kupatilo
Veliki skladišni prostor
Obezbijeđeno parking mjesto
Stan je orijentisan ka jugoistoku, što ga čini izuzetno svijetlim i prijatnim tokom cijelog dana. Zahvaljujući pametnom rasporedu, stan pruža funkcionalnost i udobnost za porodičan život ili izdavanje.
Lokacija:
5 minuta hoda do supermarketa Voli, vrtića “Čarli Čaplin” i Tološke šume
10 minuta hoda do vrtića “Lane”, osnovnih škola “Novak Ubović” i “Radojica Perović”
Mirno i porodično okruženje, bez gradske buke
Stan se prodaje u potpunosti namješten – uselite se odmah, bez dodatnih ulaganja!
Podgorica, Montenegro
