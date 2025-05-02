  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$187,778
ID: 28459
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju – Kompletno namješten dvosoban stan sa parking mjestom i dvije terase, Tolosi.   Prodaje se prostran, kompletno opremljen dvosoban stan površine 61.05 m² na drugom spratu manje stambene zgrade (ukupno dva sprata) u mirnom dijelu Tološa.   Struktura i raspored:   Dvije prostrane spavaće sobe Dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom Dvije terase sa otvorenim pogledom (izlaz iz obje sobe i dnevne) Kupatilo Veliki skladišni prostor Obezbijeđeno parking mjesto   Stan je orijentisan ka jugoistoku, što ga čini izuzetno svijetlim i prijatnim tokom cijelog dana. Zahvaljujući pametnom rasporedu, stan pruža funkcionalnost i udobnost za porodičan život ili izdavanje.   Lokacija:   5 minuta hoda do supermarketa Voli, vrtića “Čarli Čaplin” i Tološke šume 10 minuta hoda do vrtića “Lane”, osnovnih škola “Novak Ubović” i “Radojica Perović” Mirno i porodično okruženje, bez gradske buke   Stan se prodaje u potpunosti namješten – uselite se odmah, bez dodatnih ulaganja!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
