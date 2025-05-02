  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva

Petrovac, Montenegro
$170,174
9
ID: 28330
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Petrovac

Über den Komplex

Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan u modernom stambenom kompleksu sa bazenom, smješten u mirnom i ušuškanom dijelu Petrovca.Stan površine 54 m² nalazi se na prvom spratu i ima izuzetno funkcionalan raspored: ulazni hodnik, dnevni boravak sa izlaskom na terasu, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Stan je južno orijentisan, što mu omogućava obilje prirodne svjetlosti tokom cijelog dana.✅ Odlična prilika za investiciju – savršen za izdavanje tokom turističke sezone✅ Kompleks nudi mir i privatnost, uz zajednički bazen na raspolaganju stanarima✅ Lokacija je mirna, ali u neposrednoj blizini svih potrebnih sadržaja i plaže.

Standort auf der Karte

Petrovac, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$208,903
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
von
$134,418
Wohnanlage Riviera
Budva, Montenegro
von
$485,915
Wohnanlage Tivat Park
Tivat, Montenegro
von
$117,796
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnquartier Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Montenegro
von
$170,174
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Wohnviertel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Montenegro
von
$176,042
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect th…
CONCORD NEKRETNINE
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Alle anzeigen Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Wohnanlage High-end villa community in the best location of the Kotor Bay
Dobrota, Montenegro
von
$1,89M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Eine High-End Villa Gemeinschaft im Bau in der Bucht von Kotor, bestehend aus 6 Villen mit Panoramablick auf die Bucht.Jede Villa bietet eine Mischung aus modernen Annehmlichkeiten und traditionellen Montenegrin-Architektur, die sich gegen eine Kulisse der Adria und der Berge, mit atemberaub…
VALUE.ONE
Wohnviertel Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Wohnviertel Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$271,104
Na izuzetnoj lokaciji, u samom centru grada, prodaje se prostran stan površine 75 m² u listu nepokretnosti (ukupno 89 m² stvarne površine), smješten u zgradi sa liftom.Stan se sastoji od:dvije velike spavaće sobe,prostranog dnevnog boravka sa trpezarijom,kupatila i dodatnog toaleta,hodnika i…
CONCORD NEKRETNINE
