  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja

Wohnquartier Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja

Podgorica, Montenegro
von
$96,236
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28148
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. Stan je idealan za stanovanje, a isto tako predstavlja i dobru priliku za investiciju.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage A STAR BAY
Prcanj, Montenegro
von
$151,304
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$154,917
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$126,750
Wohnanlage New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
von
$230,447
Wohnanlage A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
von
$145,920
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Montenegro
von
$96,236
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Alle anzeigen Wohnanlage A Star Serenity
Wohnanlage A Star Serenity
Kumbor, Montenegro
von
$145,920
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 32–197 m²
3 Immobilienobjekte 3
In der gefragtesten Touristenzone der Gemeinde Herceg Novi entsteht eine moderne Wohnanlage – ideal für komfortables Wohnen und eine sichere Investition. 🏊‍♂️ Auf dem Gelände: • großes Schwimmbad von ca. 200 m² • abgeschlossene, landschaftlich gestaltete Anlage • moderner Kinderspielpl…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.7
213,245
Wohnung 2 zimmer
197.1
385,179
Studio
31.7
146,349
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Wohngebäude Budva novye Bechichi
Becici, Montenegro
von
$149,702
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Die Unterkunft befindet sich in einer beliebten Wohngegend mit 2 Schlafzimmern von 60 м2! Общая площадь 60 м², Sonnige Wohnung im Neubau mit 2 Schlafzimmern, 2 Terrassen и 1 Schlafzimmern. Апартаменты лучше всего расположены на 4 этаже с 5 Schlafzimmern на втором этаже. С балконов открывает…
Immobilienagentur
Montenegro Intel city
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Two bedroom apartment in Tivat – new building
Wohnviertel Two bedroom apartment in Tivat – new building
Wohnviertel Two bedroom apartment in Tivat – new building
Wohnviertel Two bedroom apartment in Tivat – new building
Wohnviertel Two bedroom apartment in Tivat – new building
Tivat, Montenegro
von
$248,806
Two bedroom apartment with a surface area of ​​67.24 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen