  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Wohnquartier Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Wohnquartier Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Montenegro
von
$140,833
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28323
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se komforan dvosoban stan površine 73m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na mirnoj i atraktivnoj lokaciji u Cetinju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, ostava i terasa.Stan se nalazi na drugom spratu zgrade bez lifta. Idealan je za porodično stanovanje zahvaljujući funkcionalnom rasporedu prostorija i dobroj iskorišćenosti kvadrature.📍 Lokacija nudi mir i privatnost, a u blizini se nalaze svi neophodni sadržaji za svakodnevni život – prodavnice, škole, vrtići, parkovi.U cijenu su uracunati podrum i garaza.💶 Cijena: 120.000€

Standort auf der Karte

3 Sportski centar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Montenegro
von
$716,352
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$259,896
Wohnviertel Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$241,764
Wohnviertel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$762,847
Wohnviertel Two bedroom apartment in Tivat – new building
Tivat, Montenegro
von
$248,806
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
von
$140,833
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Wohnviertel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Bar, Montenegro
von
$822
Izdaje se dvosoban stan u Baru, površine 60 m², smješten na drugom spratu zgrade. Stan ima prelijep pogled na Luku Bar i nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za udoban život tokom cijele godine ili sezonski boravak. Mjesečna cijena zakupa iznosi 700 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$126,750
Na prodaju jednosoban stan u izgradnji u Momisicima.Stan je ukuone kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade, ciji je rok zavrsetka kraj 2025te godine!Uz stan dolazi ostava kvadrature 9m2!Obavezna kupovina garaze u iznosu od 15.000€
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen