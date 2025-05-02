  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 119 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$469,444
8
ID: 28437
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

  Prodaje se trosoban stan – 119 m² – City Kvart, Podgorica     Na prodaju prostran, luksuzno namješten trosoban stan površine 119 m², smješten u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – City Kvartu.   Struktura stana:   Prostrani dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom Tri spavaće sobe Dva kupatila + gostinjski toalet Špajz (ostava) Dva balkona     Karakteristike:   Podno grijanje Kvalitetan namještaj i oprema Odlična organizacija prostora Nalazi se u blizini restorana, marketa, škola i svih važnih sadržaja     Cijena: 400.000 €   Ovaj stan je idealan za porodice koje traže udoban i moderan dom u urbanom jezgru grada.   Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
