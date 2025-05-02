  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Wohnquartier Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva

Wohnquartier Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
von
$217,118
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28540
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Budva

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju dvosoban stan u Budvi! Stan se nalazi na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift! Stan posjeduje dvije terase i dva kupatila!  

Standort auf der Karte

Budva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$222,986
Wohnviertel Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$516,389
Wohnviertel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Wohngebäude Тиват
Tivat, Montenegro
von
$146,926
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$217,118
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
Na jednoj od najpoželnijih lokacija preko Morače, izdaje se stan od 80m2. Nalazi se u neposrednoj blizini ordinacije Moj Lab, na drugom spratu manje stambene zgrade. Stan je po strukturi dvosoban. Odlikuje ga mirna lokacija i blizina svih važnih sadržaja. Parking mjesto pod rampom
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Alle anzeigen Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
von
$1,70M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Einführung von Synchro Yards - das lang erwartete neue Wohnviertel von Porto Montenegro, entworfen für diejenigen, die Luxus, Komfort und Inspiration schätzen.Direkt am Wasser gelegen, ist dieser Bereich die Nummer eins in der Popularität in Porto Montenegro. Im neuen Viertel erwarten Sie ei…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen