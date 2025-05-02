  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Wohnquartier Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$1,056
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28434
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se komforan i funkcionalno organizovan dvosoban stan površine 65 m², smješten na 7. spratu moderne zgrade sa liftom, u popularnom naselju City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Karakteristike:   Odlična spratnost i pogled Kvalitetna gradnja i enterijer U blizini tržnih centara, kafića, restorana, škole i svih potrebnih sadržaja     Cijena zakupa: 900 € mjesečno   Stan je idealan za parove, porodice ili zaposlene koji traže udoban životni prostor u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.   Za više informacija i dogovor oko pregleda, slobodno nas kontaktirajte.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$140,833
Wohnanlage with a swimming pool and SPA in Becici
Becici, Montenegro
von
$195,583
Wohnviertel Stan 95 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$183,174
Wohnviertel One bedroom apartment in Tivat - new building
Tivat, Montenegro
von
$161,958
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,056
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Izdaje se jednosoban moderno opremljen stan u ulici 4. Jula u Podogrici.Stan se nalazi na 4. Spratu novoizgradjene zgrade Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$154,823
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 41–63 m²
2 Immobilienobjekte 2
Apartments in einem neuen Wohnkomplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und umweltfreundlichen Gegend von Budva — Dubovica. Diese Lage bietet eine ruhige natürliche Umgebung mit malerischen Blick auf die Berge und das Meer, während nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Mega Ma…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
156,118
Wohnung 2 zimmer
63.0
234,198
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan – City Kvart   📍 Lokacija: City Kvart 📐 Površina: 74 m² 🏢 Sprat: 1. sprat 🚗 Parking: privatno parking mjesto   Stan je moderno i kompletno namješten, veoma prostran i funkcionalan. Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen