Wohnquartier Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$120,882
ID: 28307
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se dvosoban stan površine 63 m², na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta, u neposrednoj blizini autobuske stanice. Stan je djelimično namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na dobro povezanoj lokaciji, pogodnoj za svakodnevni život ili izdavanje. Cijena stana iznosi 103.000 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$205,382
Prodaje se dvosoban stan površine 75 m² Preko Morače, smješten na petom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Cijena: 175.000 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42 m², smješten na 3. spratu stambene zgrade u ulici 8. marta, Zabjelo.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa sa prelijepim pogledom na rijeku Moraču Nenamješten – mogućnost uređenja pre…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Aparthotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
von
$108,820
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 8
PARK Residence ist ein neuer multifunktionaler Elitekomplex. Fürs Leben. Zur Entspannung. Für Investitionen. Der Komplex besteht aus 3 Blöcken: Block A- besteht aus verschiedenen Arten von Wohnwohnungen. Block B - Vom 1. bis 5. Stock gibt es ein 4-Sterne-Hotel mit Wohnwohnungen - vom 6. …
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
