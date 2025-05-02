  1. Realting.com
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$23,472
ID: 28407
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na izuzetnoj lokaciji uz glavnu magistralu u Donjoj Gorici izdaje se poslovni prostor površine 2.000 m². Objekat je trenutno u fazi izgradnje, a planirani završetak radova predviđen je za septembar 2025. godine.   Prednosti objekta:   Površina: 2.000 m² Lokacija: direktno uz glavnu magistralu – odlična vidljivost i pristupačnost Status: u toku su građevinski radovi Fleksibilnost: mogućnost uređenja prostora u skladu sa potrebama i namjenom zakupca     Ova faza izgradnje omogućava budućem zakupcu da učestvuje u planiranju rasporeda i dizajna prostora, što prostor čini idealnim za showroom-e, kancelarijske ili kombinovane poslovne djelatnosti.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

