  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$2,699
;
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28410
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se funkcionalan i moderno opremljen magacinski prostor površine 300 m², smješten u naselju Kokoti. Objekat je tvrde gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, idealan za različite vrste skladišnih ili proizvodnih djelatnosti. Karakteristike objekta: Površina: 300 m² Visina plafona: 7,20 metara Dvoje velikih garažnih vrata – pogodna za kamione i laka manipulacija robom Industrijske utičnice – prilagođene za zahtjevniju opremu Veliki stakleni otvori – obilje prirodnog svjetla tokom dana Tvrda gradnja i kvalitetna izolacija – optimalni uslovi tokom cijele godineDodatne pogodnosti: 9 ograđenih parking mjesta u sklopu objekta Laka dostupnost i dobra povezanost sa glavnim saobraćajnicama   Cijena: 2.300 € mjesečno.   Magacin je odmah useljiv i predstavlja idealno rješenje za firme koje traže bezbjedan, praktičan i reprezentativan prostor.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$131,444
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352,083
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$639,618
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
von
$1,11M
Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Alle anzeigen Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352,083
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancel…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 18 m² kod Vezirovog mosta, smješten u prizemlju. Prostor je pogodan za kancelariju ili slične djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 300 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Izdaje se magacinski prostor površine 75 m² u Donjoj Gorici. Prostor je opremljen policama, ima svoje parking mjesto i obezbijeđen je video nadzorom i alarmnim sistemom. Mjesečna kirija iznosi 350 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen