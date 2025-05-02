  1. Realting.com
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$639,618
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28183
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se poslovni prostor površine 170 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade u samom centru grada (zgrada ne posjeduje lift).Struktura:devet funkcionalnih prostorijakuhinjadva toaletaProstor je trenutno izdat po mjesečnoj zakupnini od 2.500 €, a postojeći Ugovor o Zakupu, uz prethodni dogovor, može se prenijeti na novog vlasnika, što ovu nekretninu čini i odličnom investicionom prilikom.Ispred zgrade obezbijeđen je javni parking, što dodatno doprinosi praktičnosti lokacije.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Ähnliche Komplexe
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$46,358
Handel Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352,083
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$363,819
Handel Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,174
Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,113
Andere Komplexe
Handel Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Izdaje se funkcionalan i moderno opremljen magacinski prostor površine 300 m², smješten u naselju Kokoti. Objekat je tvrde gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, idealan za različite vrste skladišnih ili proizvodnih djelatnosti. Karakteristike objekta: Površina: 300 m² Visina p…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$23,472
Na izuzetnoj lokaciji uz glavnu magistralu u Donjoj Gorici izdaje se poslovni prostor površine 2.000 m². Objekat je trenutno u fazi izgradnje, a planirani završetak radova predviđen je za septembar 2025. godine.   Prednosti objekta:   Površina: 2.000 m² Lokacija: direktno uz glavnu magistra…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Izdaje se poslovni prostor ukupne kvadrature 40m2 na Pobrezju!Poslovni se nalazi preko puta Doma Zdravlja!Idealan za kancelariju!Namjestaj ostaje u prostoru i buduci zakupac ga moze koristiti!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
