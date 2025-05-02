  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$352,083
ID: 28431
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Prodaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici.

Podgorica, Montenegro
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352,083
Handel Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Herceg Novi, Montenegro
von
$387,292
Handel Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$23,472
Handel Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Handel Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Montenegro
von
$4,460
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 95 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352,083
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Alle anzeigen Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,760
Izdaje se moderan i funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 245 m², idealan za kancelarije, ordinacije, kozmetičke salone i druge djelatnosti.📍 Struktura prostora:▫️ Prizemlje – 98 m²▫️ Sprat – 89 m²▫️ Terasu u vlasništvu – 58 m² (idealan dodatak za opuštanje ili sastanke na otvorenom)…
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$639,618
Prodaje se poslovni prostor površine 170 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade u samom centru grada (zgrada ne posjeduje lift).Struktura:devet funkcionalnih prostorijakuhinjadva toaletaProstor je trenutno izdat po mjesečnoj zakupnini od 2.500 €, a postojeći Ugovor o Zakupu, uz pretho…
