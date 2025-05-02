  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE

Podgorica, Montenegro
von
$4,460
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28145
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se poslovni prostor površine 347 m² kod Krivog mosta. Uz prostor dolazi i pet parking mjesta, a raspored se može prilagođavati i pregrađivati u skladu sa potrebama zakupca. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za različite djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 3.800 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
von
$7,042
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Handel Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Handel Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,113
Handel Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352,083
Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Montenegro
von
$4,460
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Handel Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Handel Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Handel Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Handel Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$131,444
Poslovni prostor nalazi se u mirnom okruženju u Momišićima, preko puta Ars Medike. Prostor je u sivoj fazi i pored unutrašnje kvadrature ima na korišćenje i terasu
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Izdaje se poslovni prostor – 80 m² – Stari Aerodrom, Podgorica     Izdaje se funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 80 m², smješten na atraktivnoj i prometnoj lokaciji u naselju Stari Aerodrom. Prostor se sastoji od dvije etaže:   Prizemlje: 40 m² Suteren: 40 m²     Karakteristike p…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Handel Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$46,358
Prodaje se razradjen biznis na odlicnoj lokaciji City Kvart. Lokal je ukupne povrsine 91m2, 73 unutar lokala i 18m2 bašta. Cijena zakupa za ovaj lokal iznosi 1100 €
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen