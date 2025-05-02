  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi

Herceg Novi, Montenegro
von
$387,292
;
5
ID: 28222
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Herceg Novi
  • Stadt
    Herceg Novi

Über den Komplex

English English
Na prodaju je atraktivan prostor od 100 m², kompletno renoviran i odmah spreman za korišćenje.📍 Smješten u pješačkoj zoni Starog grada, okružen kamenim ulicama i bogatom istorijom, ovaj prostor svakodnevno privlači turiste i lokalno stanovništvo.🔑 Idealna prilika za kafić, butik, galeriju, restoran ili ured.💡 Investicija koja donosi sigurnost i dugoročnu vrijednost u jednom od najljepših gradova crnogorskog primorja.

Standort auf der Karte

Herceg Novi, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Herceg Novi, Montenegro
von
$387,292
