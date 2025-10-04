  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Sutomore

Neubauten zum Verkauf in Sutomore

wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Wohnviertel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Wohnviertel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Wohnviertel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Wohnviertel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Wohnviertel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Wohnviertel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Sutomore, Montenegro
von
$117,361
Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou.  Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepen…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen