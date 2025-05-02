  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 67 m² na Prodaju – Tivat

Tivat, Montenegro
$248,806
4
ID: 28760
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Über den Komplex

Prodaje se stan površine 67.24 m2, po strukturi dvosoban, u mirnom naselju u Tivtu, svega pola kilometra od obale. Stan se nalazi na četvrtom spratu, koji je i poslednji i ima pogled na more. Postoji mogućnost kupovine garažnog parking mjesta, kao i parking mjesta ispred zgrade. Aerodrom Tivat se nalazi na 2 km od objekta, dok je Porto Montenegro udaljen 3 km.

Standort auf der Karte

Tivat, Montenegro
