Wohnquartier Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$880
;
8
ID: 28501
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan površine 49m² u Central Pointu, smješten u četvrtoj zgradi na četvrtom spratu stambene zgrade sa liftom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. U cijenu zakupa je uključeno i parking mjesto. Mjesečna cijena zakupa: 750€  

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnanlage Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Montenegro
von
$453,912
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
von
$98,171
Wohnquartier Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880
Wohnviertel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Izdaje se luksuzno namješten jednosoban komforan stan od 55m2.Stan je u potpunosti nov neuseljavan.Nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Izdaje se na duži vremenski period.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji kod Vezirovog mosta u Zagoriču.Obezbijedjeno parking mjesto ispred z…
CONCORD NEKRETNINE
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Alle anzeigen Wohngebäude N-Bar
Wohngebäude N-Bar
Bar, Montenegro
von
$166,752
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Fläche 62 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausstattung:Der neue Wohnkomplex erfüllt die höchsten Baustandards, was seine langlebige Qualität und seinen einwandfreien Komfort gewährleistet.Dank der Verwendung von natürlichen Materialien, besondere Aufmerksamkeit auf große Glasoberflächen, die eine Fülle von Licht bieten, sowie die Ver…
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
62.0
167,357 – 181,910
GATE Realty
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Alle anzeigen Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Wohngebäude Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Montenegro
von
$184,879
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Das Gebäude Eva Residence befindet sich in der schönsten und ruhigsten Gegend der Stadt Tivat (Montenegro), umgeben von luxuriösen Villen und Wohnkomplexen. Das Gebäude besteht aus 10 Wohnungen, davon 6 mit einem Schlafzimmer, 3 Maisonette-Wohnungen mit zwei Schlafzimmern und 1 Penthouse m…
Kraft Construction
