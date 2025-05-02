  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Budva, Montenegro
von
$247,867
ID: 28396
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Budva

Über den Komplex

Na Prodaju stan u novoizgradjenoj zgradi u Budvi.Stan je ukupne kvadrature 64m2 i se nalazi na 6.spratu.Stan posjeduje ima dvije spavace sobe,dva kupatila,hodnik,dnevni boravak,kuhinja ,trpezarija i terasa.Papiri su 1/1 bez tereta i opterecenja.

Standort auf der Karte

Budva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte

