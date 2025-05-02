  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Hütte Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Hütte Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Tivat, Montenegro
$5,868
9
ID: 28187
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Über den Komplex

Izdaje se luksuzna vila u Tivtu – 330 m²   U ponudi je moderna, potpuno nova vila, smještena u mirnom dijelu Tivta, u neposrednoj blizini centra grada. Vila do sada nije useljavana i nudi vrhunski komfor, idealna za porodičan život ili duži boravak.   Karakteristike objekta:   Ukupna površina: 330 m² Parking prostor za 5 vozila Prostrana dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom 4 spavaće sobe 4 kupatila + toalet 4 terase sa prelijepim pogledom Garaža Privatno dvorište sa bazenom Wellness sadržaji: đakuzi i sauna   Cijena zakupa: 5.000 € mjesečno

Standort auf der Karte

Tivat, Montenegro
