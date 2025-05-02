  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica

Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$880,208
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28615
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Jedinstven i šarmantan mini hotel ima 300m2. Izuzetnog stila i opremljenosti, sastoji se od 6 apartmana. Nalazi se na placu od 1.170m2. Nekretnina posjeduje i manji ljetnikovac. Predstavlja sjajnu investiciju i postoji mogućnost zakupa.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
von
$293,403
Hütte Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Hütte Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,467
Hütte Kuća 117 m² na Prodaju – Golubovci, Zeta
Golubovci, Montenegro
von
$158,438
Hütte Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Novo Selo, Montenegro
von
$1,53M
Sie sehen gerade
Hütte Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$880,208
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Alle anzeigen Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Montenegro
von
$422,500
Prodaje se trosobna kuća u Rogamima, površine 200 m², sa placem od 2.406 m². Kuća je moderno namještena, opremljena centralnim grijanjem, a u sklopu se nalaze i garaža i ostava. Smještena je u veoma mirnom i prijatnom okruženju, idealnom za porodični život. Cijena: 360.000 €. Vlasništvo uredno
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Alle anzeigen Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Hütte Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Smailagica Polje, Montenegro
von
$231,201
Na prodaju je kuća u Kolašinu, idealno pozicionirana – samo 2 km od centra grada i 7 km od Ski centra Kolašin 1450, sa asfaltiranim prilazom, okružena prirodom i smještena tik uz potok, što joj daje poseban ugođaj i ambijent.Objekat se sastoji od:🔹 Prizemlja – površine 75 m² + 6 m² ostave, i…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Alle anzeigen Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Hütte House and plot for sale in the settlement of Ibričevina
Ljube Nenadovica, Montenegro
von
$176,042
A house for sale in the quiet settlement of Ibričevina, in X Crnogorske brigade street, less than two kilometers from the city center. The house area is ​​110 m2, it has a garage and a basement. It is designed as two separate one bedroom apartments, i.e. it has two entrances. The plot area …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen