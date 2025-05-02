  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bjelisi
  4. Hütte House in the settlement Bjeliši in Bar

Hütte House in the settlement Bjeliši in Bar

Bjelisi, Montenegro
von
$554,531
;
5
ID: 28757
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Dorf
    Bjelisi

Über den Komplex

In the vicinity of the city, only 1 km from the center as well as from the beach, a house in the final stage of construction is for sale. The house has four bedrooms, a large living room and kitchen, two bathrooms, a toilet, a storage room, three large terraces. It also has an indoor pool that can be used throughout the year. The area of ​​the living space on the ground floor is 158.26m2, and on the first floor 108.24m2. There are five parking spaces next to the building, and it also has a garage. The house offers a panoramic view of the city and the sea. It is for sale completely finished (up to the furniture).

Standort auf der Karte

Bjelisi, Montenegro
Hütte Kuća 215 m² na Prodaju – Luštica, Tivat
Radovici, Montenegro
von
$528,125
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Montenegro
von
$422,500
Hütte Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Bjelisi, Montenegro
von
$554,531
Clubhaus Verona house
Budva, Montenegro
von
$117,467
Hütte Kuća 114 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$580,938
Hütte Two houses in Bar in an excellent location
Hütte Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Montenegro
von
$308,073
Two houses for sale in Bar, 2.5 km from the beach and the city center. The larger house has an area of ​​160 m2, has three bedrooms, two bathrooms, a living room and a kitchen. The smaller house is 60 m2, has one bedroom, bathroom, living room and kitchen. In the yard there is a parking spa…
CONCORD NEKRETNINE
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Hütte Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Montenegro
von
$422,500
Prodaje se trosobna kuća u Rogamima, površine 200 m², sa placem od 2.406 m². Kuća je moderno namještena, opremljena centralnim grijanjem, a u sklopu se nalaze i garaža i ostava. Smještena je u veoma mirnom i prijatnom okruženju, idealnom za porodični život. Cijena: 360.000 €. Vlasništvo uredno
CONCORD NEKRETNINE
Hütte Mini hotel - Vila, Mareza
Hütte Mini hotel - Vila, Mareza
Podgorica, Montenegro
von
$880,208
The unique and charming mini hotel has 300m2. Exceptional style and equipment, it consists of 6 apartments. It is located on a plot of 1,170 m2. The property also has a smaller summer house. It represents a great investment and there is the possibility of renting
CONCORD NEKRETNINE
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
