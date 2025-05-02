  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$587
;
7
ID: 28232
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban moderno opremljen stan u ulici 4. Jula u Podogrici.Stan se nalazi na 4. Spratu novoizgradjene zgrade Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
