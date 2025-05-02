  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
;
7
ID: 28246
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se jednosoban stan Preko Morace ukupne kvadrature 40m2 na Prvom spratu manje zgrade koja ne posjeduje lift.Stan je moderno opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obaveznu poslednju kiriju i depozit.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
