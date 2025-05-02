  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$97,997
ID: 28220
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se garsonjera površine 30 m² na Zabjelu, u zgradi Venture. Nalazi se na petom spratu (nije posljednji), potpuno je opremljena i odmah useljiva. Zgrada posjeduje dva lifta, a parking prostor je ograđen rampom i namijenjen isključivo stanarima. Lokacija je odlična, sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 83.500 €.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
