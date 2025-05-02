  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$232,844
Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
ID: 28483
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Posjeduje 2 lifta, svoju recepciju, video nadzor, videofon. Stan je opremljen najnovijim smart sistemom i moguce je upravljati svakim uredjajem preko telefona. Takodje posjeduje multi split sistem 2 inverter klime. Moguca kupovina parking mjesta u garazi. Stan je useljiv odmah. Vlasnistvo 1/1.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$232,844
