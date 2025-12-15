  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Wohnquartier Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Tel-Aviv, Israel
von
$5,21M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33075
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
PRESAL COMMENCEMENT – Baugenehmigung erhalten HaRav Kook – Tel. Aviv High-End Boutique-Projekt befindet sich 1 Minute zu Fuß vom Meer, im Herzen des gesuchten Kerem HaTeimanim. Genehmigung erteilt, bevorstehende Abbruch, Lieferung geschätzt in 3,5 Jahren. Neues 6.5-stöckiges Gebäude (RDC, 5 Etagen, Penthouse), grünes Bauen und Premium-Materialien (hohe Materialstandards). Jede Wohnung verfügt über einen MAMAD/MAMAMAK und einen privaten, nicht-automatischen Parkplatz. Meerblick aus der ersten Etage, selten in dieser Gegend. Shop-Architektur, begrenztes Wohnen, Privatsphäre und Exklusivität. Große Auswahl an Typologien: Grundgarten, 4 Zimmer, Penthäuser mit Pool. Komplette Anpassung der Designs und Ausführungen für eine benutzerdefinierte Wohnung.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,26M
Wohnviertel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalem, Israel
von
$704,950
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,01M
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$906,934
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
von
$5,21M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,68M
Neues Projekt Ramat Sharet Jerusalem Grenze Bet veigan Bestehend aus 2 Gebäuden von 19 und unter 7 Etagen Gebäude, bestehend aus vielen Geschäften im Erdgeschoss, einem riesigen Terrassengarten, 3 Aufzüge (einschließlich 2 von chabat), Wetten haknesset,... Lieferbar Mai 2029 3 Zimmer 80m2 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,36M
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten von der Innenstadt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,67M
sehr schönes Projekt auf Tel Aviv in der Nähe des Meeres und des berühmten Viertels Neve Tsedek. Penthouse mit 4 Zimmern, 3 Bett mit 2 schmutzigen Bädern. eine schöne Terrasse von 56 m2 im 7. Stock. mit 1 Parkplatz. Lieferung 8 Monate
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen