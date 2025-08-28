  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Bat yam cote mer

Wohnquartier Bat yam cote mer

Bat Yam, Israel
von
$606,000
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27515
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr schönes Geschäft auf Fledermaus Yam befindet sich 1200 meinen Fuß vom Meer, in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$885,000
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$974,400
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Israel
von
$1,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$606,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Wohnviertel Bon emplacement
Aschkelon, Israel
von
$444,000
Wir bieten derzeit ein außergewöhnliches Programm in Ramot Yoram – Netivot, einem expandierenden Bereich, der Lebensqualität, Natur und modernen Komfort vereint. Was das Projekt vorschlägt: • 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen, Penthäuser und Erdgeschoss • Attraktive Preise: ab 1.320.000 • High-End-…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Wohnviertel Bat yam cote mer
Bat Yam, Israel
von
$753,900
Sehr schönes Geschäft auf Fledermaus Yam befindet sich 1200 meinen Fuß vom Meer, in der Nähe der Tramway und Bahnhof. Große Auswahl an 2-Zimmer-Wohnung im Loft Penthouse. Sehr interessante Preise Flexibler Zeitplan Lieferung 2027
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$831,600
Neues Projekt im Herzen von Talpiot Jerusalem Komplex von 8 Gebäuden, von denen 4 bereits bewohnt sind, und 2 werden vermarktet. 10 Stockwerke mit luxuriöser Lobby, 2 Aufzüge, Tiefgarage und Keller. Mit einem schönen Park einschließlich Kinderspielplatz sowie verschiedenen Geschäften in der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen