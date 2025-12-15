  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Wohnquartier Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans

Tel-Aviv, Israel
von
$3,86M
;
5
ID: 33074
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.12.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

PRESAL COMMENCEMENT – Baugenehmigung erhalten HaRav Kook – Tel. Aviv High-End Boutique-Projekt befindet sich 1 Minute zu Fuß vom Meer, im Herzen des gesuchten Kerem HaTeimanim. Genehmigung erteilt, bevorstehende Abbruch, Lieferung geschätzt in 3,5 Jahren. Neues 6.5-stöckiges Gebäude (RDC, 5 Etagen, Penthouse), grünes Bauen und Premium-Materialien (hohe Materialstandards). Jede Wohnung verfügt über einen MAMAD/MAMAMAK und einen privaten, nicht-automatischen Parkplatz. Meerblick aus der ersten Etage, selten in dieser Gegend. Shop-Architektur, begrenztes Wohnen, Privatsphäre und Exklusivität. Große Auswahl an Typologien: Grundgarten, 4 Zimmer, Penthäuser mit Pool. Komplette Anpassung der Designs und Ausführungen für eine benutzerdefinierte Wohnung.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

