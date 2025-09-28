  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28128
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$2,22M
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,91M
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$708,000
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$705,000
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,09M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,14M
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,63M
Lage Privilegiert, in der Nähe des königlichen Strandes Hotelt nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6 Floor Shop Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Eine ökologische Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. die Oberflächen der Wohn…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$885,000
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Im Stadtzentrum von Netanya Fast alles beginnt, Synagogen all diese Tatsache zu Fuß Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfernt Projektmerkmale Das Projekt ist in einer der berühmtesten und kommerziellsten St…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen