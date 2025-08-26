  1. Realting.com
Wohnquartier Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Yam, Israel
$795,000
26.08.25
$795,000
14.07.25
$744,385
4
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel

