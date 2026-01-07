  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Wohnquartier Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
$1,15M
ID: 33138
Letzte Aktualisierung: 06.01.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Wohnprojekt im Herzen von Yaffo, einschließlich der strategischen Lage, der Ort ein paar Minuten zu Fuß vom shuk haPichpechim (Flea-Markt), lokale Attraktionen, wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn und dem Hafen. Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude, Mischung aus alt und neu. 3 bestehende Gebäude aus 4 Etagen, deren Fassaden restauriert werden, deren ursprüngliches Volumen (Höhe, Anteile) respektiert wird, um den historischen Charakter zu bewahren, Unterhalb der vorhandenen Gebäude, ein Stockwerk Und 1 neues modernes 7-stöckiges Gebäude über der Lobby 3 Etagen Tiefgarage Fusion zwischen dem alten und dem neuen, die den historischen Charakter von Yafo bewahrt, während die Bereitstellung zeitgenössischen Komfort. An Familien und Investoren angepasst Erwartetes Datum für März 2028. 2p bis 5p Wohnungen mit Terrasse und Penthouse Modernes 7-stöckiges Gebäude, Michaël Angelo Street 2 Zimmer von 2.570.000 sh, zwischen 50m2 und 61m2 mit Terrasse von 5m2 (num Ferienwohnung 2,11,30) 3 Zimmer von 3.690.000 sh zwischen 73 m2 und 87m2 mit Terrassen zwischen 6m2 und 9 m2 (ca. 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 Zimmer am rdc, die die Ecke des Gebäudes macht, 91m2 und 3,35 m hoch zur Decke, Belichtung: Nord/Süd/West. Nicht im Freien Preis: 4,403,000 sh (app number 1) 5 Zimmer Von 5.668.000 sh, 109m2 und 2 Terrassen 6.3m2 und 4.5m2 .( num 4) Penthouses: Preis ab 6.909,000 sh 4 Zimmer 151m2 und 107m2 Terrasse, Höhe 2.90m.(ca. 49) Exposition: Nord/Süd 3 Zimmer 108m2 im 7. Stock und 56m2 Terrasse,( App num 52) Mini Penthouse im 6. Stock 4 Zimmer 138m2 und 118m2 Terrasse, Exposition: Nord/Süd/Ost (num 51) Restaurierte alte Gebäude Yehouda yamit 43: Erdgeschoss 3 Zimmer 94m2 mit 4,5 m2 Höhe, Exposition : Ost/Süd, mit Blick auf den Innenhof Preis: 4,135.000 sh (num 1) Penthouse im 4. Stock, 3p 98m2 mit 114 m2 Terrasse Preis 7.990.000 sh (num 20) Yehuda Yamit 39 3 Zimmer von 4.068.000 sh, zwischen 78m2 mit 2 Terrassen von 4m2 und 6m2 und 89m2 mit 2 Terrassen von 6 m2 und 9 m2 Ost/West (num 2, 9) Yehuda hayami 41 Penthäuser 4 Zimmer 166m2 und 110m2 Terrasse und 4 m hohe Decke (num 26) 4 Zimmer 143m2 und 2 Terrassen von 84 m2 und 29 m2 mit Deckenhöhe von 3.30m (num 27) Technische Details: Kontaktieren Sie uns Zahlungsbedingungen: mehrere Optionen sind verfügbar Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühr von 2% ohne Steuern

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
