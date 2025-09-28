  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
von
$1,37M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28126
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$600,000
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$720,000
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$848,250
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,37M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,37M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$558,000
Der beste Preis für unsere T4 Kunden ab 1.860.000nis
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
von
$302,400
NEUE EXCEPTIONELLER PROJEKT IN HARISH – VORWORT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,58M
Neues Projekt in Katamon Jerusalem in der Nähe aller Einrichtungen, Geschäfte, Restaurants, Canion Hadar, in der Nähe von Emek... 7-stöckiges Gebäude verfügbar im März 2026 Pinoui /binoui, Fußbodenheizung, Aufzug, Parkplatz, Keller optional, Gegensprechanlage Letzte Wohnungen ,4p,rez de Ja…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen